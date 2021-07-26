Почему в России набирает популярность могильный клининг

В России набирает популярность могильный клининг: родственники умершего нанимают человека, который наводит порядок на месте захоронения, красит оградки и протирает памятники. Телеканал 360.ru выяснил, почему многие больше не хотят самостоятельно ухаживать за могилами родных и сколько могут зарабатывать такие клинеры.

Психолог Александра Миллер отметила двойственность тренда. С одной стороны, это действительно благо, поскольку человек не бросает могилу близкого.

Эта опция сейчас набирает такую популярность в силу обстоятельств. При проживании в другой стране или городе человеку, конечно, неудобно ездить на кладбище, но ему важно, чтобы на месте захоронения было чисто и красиво. Александра Миллер, психолог

Но обратная сторона медали – это то, что в некоторых случаях желание нанять клинера – защитный механизм психики. Оплачивая услугу, заказчик избегает встречи с болью, откладывая процесс проживания утраты.

Что касается заработка, уборщик мест памяти Антон Ильичев призвал отказаться от иллюзии легких денег. По его словам, стандартная уборка в среднем обходится в 3,5 тыс. рублей, 10 тыс. рублей – это полное восстановление захоронения. Стабильный доход возможен у известных компаний или тех, кто годами зарабатывал репутацию.

