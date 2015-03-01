Фигуранты кладбищенской фотосессии в Петербурге раскаялись в суде

Петербургская модель два года не сможет покидать дом.

В Санкт-Петербурге завершился резонансный судебный процесс над группой лиц, организовавших провокационную фотосессию на территории городского некрополя. Художница Анна Пантелеева, выступившая в роли модели, а также её сообщники признаны виновными, однако избежали реального лишения свободы. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, всем фигурантам назначены условные сроки.

Скандальная история получила огласку в 2024 году после того, как в сети появились снимки, на которых обнажённая девушка позирует на фоне захоронений. Вместо одежды на модели были лишь верёвки, особым образом завязанные на теле. Публикация вызвала бурный общественный резонанс и привлекла внимание правоохранительных органов, которые усмотрели в действиях группы признаки оскорбления религиозных чувств верующих и надругательства над местом погребения.

В ходе судебных заседаний обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Защита настаивала на том, что съёмка проходила на скамейках, расположенных на аллеях, а не непосредственно на местах захоронений, и умысла оскорбить чью-либо религию у художницы не было. Тем не менее, сторона обвинения изначально запрашивала для участников инцидента суровое наказание в виде лишения свободы на сроки от трёх до четырёх лет.

Суд, изучив все обстоятельства дела, смягчил приговор. Организаторы фотосессии приговорены к полутора и двум годам лишения свободы условно. Сама Анна Пантелеева, являвшаяся центральной фигурой скандальных кадров, получила два года условно. Известно, что после возбуждения уголовного дела художница намеревалась покинуть Россию, однако её планам не суждено было сбыться.

