Суд обязал управляющую компанию вернуть петербурженке более 90 тысяч рублей за лишние начисления в квитанциях ЖКХ

Конфликт начался в 2022 году, когда в платёжных документах появилась новая строка – "Эксплуатационные расходы".

Суд в Петербурге удовлетворил иск местной жительницы и обязал управляющую организацию вернуть ей деньги, незаконно начисленные в квитанциях за коммунальные услуги.

Конфликт начался в 2022 году, когда в платёжных документах появилась новая строка – "Эксплуатационные расходы". За несколько месяцев жительнице начислили более 41 тысячи рублей. Попытки выяснить природу этих платежей у управляющей компании не увенчались успехом — её обращения были проигнорированы.

В суде представители организации пытались оправдаться, ссылаясь на решение общего собрания собственников, инициированное застройщиком. Однако этот аргумент был отклонён, так как городской суд ранее уже признал данное собрание недействительным.

В результате суд встал на сторону истицы и признал все начисления незаконными. Согласно решению, управляющая компания обязана выплатить женщине 41 тыс. рублей (возврат излишне уплаченных средств), 20 тыс. рублей (компенсация морального вреда), 30 500 рублей (штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя) и 40 тыс. рублей (возмещение расходов на оплату услуг юриста), 7 тыс. рублей (возмещение расходов по уплате госпошлины).

Ранее суд отказал петербурженке во внесении записи о смерти мужа в Мексике.

Фото: официальный сайт президента РФ