Грузинский политик отметил, что подобная формулировка имеет политические последствия.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не стал называть Россию врагом, отметив, что такое определение будет считаться политическим шагом. Его слова привел Telegram-канал Minval.

Вы хотите получить заголовки, в том числе в российских СМИ, о том, что я заявляю, что Российская Федерация — враг. Это конкретное политическое заявление, за которым потом должны последовать шаги Ираклий Кобахидзе, премьер.

По словам грузинского политика, подобную риторику уже предпринимала партия экс-президента Михаила Саакашвили перед событиями 2008 года. Так бывший лидер связал возможное объявление России врагом с политическим курсом прежних властей Грузии.

Кобахидзе считает, что ненависть оппозиции в его стране к России навязали внешние силы. Запад и Украина неоднократно пытались втянуть Грузию в свои авантюры против РФ.

Ранее мы сообщали, что МИД РФ поставило на место Каллас после слов о Грузии внушительными цифрами.

Фото: Piter.tv