Общественники проинспектировали ход ремонтных работ на Богатырском проспекте

В Приморском районе Петербурга специалисты дорожно-строительной лаборатории "Дирекции транспортного строительства" вместе с общественными контролерами проверили качество асфальтобетонного покрытия на Богатырском проспекте. Ремонт магистрали проводился в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Чтобы оценить качество уложенного асфальтобетонного слоя, эксперты берут образцы-керны и отправляют их в лабораторию для проведения анализа. В лаборатории анализируются ключевые характеристики материала, включая его плотность, прочность и сопротивляемость деформациям. По результатам исследований эксперты выдадут заключение о соответствии проведённых ремонтных работ нормам.

Контроль качества дорожных работ — это многоступенчатый процесс, включающий входной, операционный и приемо-сдаточный этапы. Во время входного контроля проверяется качество асфальтобетонной смеси и битумного вяжущего перед их применением. Операционный контроль охватывает измерение температуры асфальтобетонной смеси при доставке на объект и проверку толщины укладываемого слоя. Приемо-сдаточный контроль предусматривает проверку уклонов и отбор кернов для последующего анализа.

Богатырский проспект играет ключевую роль в транспортной системе Приморского района Северной столицы, обеспечивая связь между крупными магистралями, такими как Шуваловский проспект, Яхтенная улица, Гаккелевская улица и Коломяжский проспект. Также на проспект осуществляется съезд с ЗСД. Помимо этого, на Богатырском проспекте находятся школы, детские сады, поликлиники, библиотеки, а также детские досуговые учреждения.

В дорожно-строительном сезоне общественники принимают активное участие в инспекционных поездках на объекты, реализуемые в рамках национального проекта, осуществляя контроль за качеством работ.

Ранее студенты Санкт‑Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова вместе с общественниками посетили объекты ремонта, проводимые в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Фото: КРТИ