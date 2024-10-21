Петербуржцы отметили день рождения русского сатирика Михаила Зощенко

Для всех желающих на территории Писательского дома в этот день организаторы приготовили интерактивные игры: шахматные задачки, мастерскую по сочинению рассказов и литературные викторины.

В Санкт- Петербурге отметили 132-летие великого русского сатирика Михаила Зощенко. За 40 лет творческой деятельности он написал более ста произведений, многие из которых посвящены Ленинграду. А его героев петербуржцы разбирают на цитаты по сей день.

По традиции, Государственный литературный музей "ХХ век" 9 августа отметил день рождения Михаила Зощенко днем открытых дверей в мемориальной музее-квартире писателя на канале Грибоедова, 9. Перед началом развлекательной программы сотрудники музея во главе с директором возложили цветы к мемориальной доске писателя.

Директор Государственного литературного музея Марина Линович рассказала, Зощенко – талант русской литературы XX века. Он был одним из немногих писателей, который смог раскрыть сущность человеческой психологии, оставаясь при этом понятным для читателей.

Зощенко, будучи дворянином, очень тонко почувствовал народную душу и сумел найти тот язык, который позволил людям присвоить себе те темы, о которых он писал. Марина Линович, директор Государственного литературного музея "ХХ век"

Этот день каждый отмечал по-своему: пока кто-то изучал архивные документы и биографию Зощенко, другие вспоминали его известные произведения.

Сегодня мне хочется вспомнить рассказ либо "Нервные люди", "Аристократка", либо более вдумчивое произведение, которое называется "Возвращенная молодость"… Наталья Менькова, заведующая сектором приемом посетителей литературного музея

Для всех желающих на территории Писательского дома в этот день организаторы приготовили интерактивные игры: шахматные задачки, мастерскую по сочинению рассказов и литературные викторины. У посетителей была уникальная возможность стать частью творческой лаборатории писателя.

В этот день гости мероприятия узнали много интересных фактов. Например, как после жестокой партийной критики Зощенко был вынужден переехать из просторной четырехкомнатной квартиры в более скромную — двухкомнатную.

Узнала, что в начале у него было 4-комнатная квартира, а потом все-таки 2-комнатная. Сам интерьер посмотрели, вот это было очень увлекательно и про его творчество тоже… Елена Прохорова, посетительница музея

Подобные городские события важны для Петербурга. Ведь они напоминают людям о том, что изучать историю талантливых писателей через литературу и игры – это увлекательно, интересно и полезно.

Материал подготовила Амина Дакукина (молодежная редакция Piter.TV)

Видео: Piter.TV