В Петербурге продают квартиру Михаила Зощенко за 12 миллионов

Семья Зощенко заселилась в квартиру на улице Чайковского 1 сентября 1927 года.

В Петербурге продают квартиру, в которой когда-то жил сатирик Михаил Зощенко. Квартира находится в доме 75 по улице Чайковского и продается за 12 миллионов рублей. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Семья Зощенко заселилась в квартиру на улице Чайковского 1 сентября 1927 года. Здесь они прожили 7 лет, пока писателю не дали квартиру в писательском "недоскрёбе". Имеется в виду дом на канале Грибоедова.

В доме на Чайковского было много перестроено, мы этого и не скрываем. Сохранились, правда, старые окна. Прежние жильцы, понимали, что старинные детали антуража надо беречь, сколько бы это ни стоило. Александр Минаков, риелтор

По словам Минакова, ни один риелтор не завышает стоимость квартиры на основании того, что когда-то здесь жила знаменитость. Это может быть лишь козырем, если покупатель посетует на старые конструкции, стоимость квартиры от этого не повышается.

Фото: google.ru/maps