Полиция обнаружила оружейные детали и патроны в квартире пенсионера в Петербурге

У жителя Приморского района изъяли детали ТТ, ствол "Парабелума" и патроны.

В Приморском районе Санкт-Петербурга полиция обнаружила в квартире 65-летнего мужчины части огнестрельного оружия и боеприпасы. Обыск провели сотрудники Управления уголовного розыска в рамках оперативно-профилактического мероприятия. Мероприятие проходило в квартире дома на Беговой улице.

Правоохранители нашли и изъяли 6 патронов, различные детали пистолета ТТ со следами повреждений, а также ствол от пистолета "Парабелум". Проведенная экспертиза показала, что изъятый ствол пригоден для использования в огнестрельном оружии. Мужчина не смог объяснить полицейским происхождение обнаруженных предметов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства появления оружейных деталей и боеприпасов у петербуржца. Расследование продолжается.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти