Тело пропавшего после корпоратива 23-летнего петербуржца достали из пруда

Пропавшего после корпоратива петербуржца нашли погибшим в пруду.

В Приморском парке Победы на Крестовском острове водолазы обнаружили тело 23-летнего петербуржца Петра Королева, который пропал после корпоратива. Молодого человека искали почти неделю.

По данным "КП-Петербург", погибшего обнаружила водолазная группа "Добротворец". Друзья опознали тело. Петр Королев пропал в ночь с 25 на 26 сентября после корпоратива в баре Alpenhaus на Крестовском острове. Перед исчезновением он общался с коллегами, а затем перестал выходить на связь.

Знакомые рассказали, что молодой человек был неконфликтным и поддерживал хорошие отношения с родителями и девушкой. С Викторией они были вместе около 3 лет.

Тело петербуржца водолазы обнаружили в одном из прудов Приморского парка Победы.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)