При пожаре на 3-м Рабфаковском переулке погиб ребенок

Еще двое людей получили травмы и были госпитализированы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу подтвердили гибель ребенка при пожаре в многоквартирном доме.

Сигнал о возгорании по адресу: 3-й Рабфаковский переулок, дом 5, корпус 1, поступил на пульт дежурного сегодня около 01:06. Огонь охватил одну из комнат в восьмикомнатной квартире, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось в 01:29. В результате происшествия один ребенок погиб, еще двое людей получили травмы и были госпитализированы. К ликвидации возгорания привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на полимерном предприятии в поселке имени Морозова уничтожил два станка.

Фото: Piter.TV