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В Приморском районе под колесами Chevrolet погибла женщина
Сегодня, 8:29
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В Приморском районе под колесами Chevrolet погибла женщина

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Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полицейские Приморского района проводят проверку по факту смертельной аварии. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Накануне около 20:00 водитель автомобиля Chevrolet 1985 года рождения, двигаясь от поселка Ольгино в сторону Юнтолово, у дома 31 по улице 3-я Конная Лахта сбил женщину 1984 года рождения. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу. 

В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда медиков скорой медицинской помощи. На месте трагедии работали следователи, все обстоятельства и причины случившего устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: водитель Lada погиб в ДТП на трассе "Кола". Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием на крышу.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, приморский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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