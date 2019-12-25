В Приморском районе под колесами Chevrolet погибла женщина

Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полицейские Приморского района проводят проверку по факту смертельной аварии. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне около 20:00 водитель автомобиля Chevrolet 1985 года рождения, двигаясь от поселка Ольгино в сторону Юнтолово, у дома 31 по улице 3-я Конная Лахта сбил женщину 1984 года рождения. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда медиков скорой медицинской помощи. На месте трагедии работали следователи, все обстоятельства и причины случившего устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: водитель Lada погиб в ДТП на трассе "Кола". Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием на крышу.

Фото: Piter.TV