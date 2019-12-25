Петербургские и китайские ученые разработали метод ускорения нейросетей

В настоящее время ученые развивают компактные фотонные интегральные схемы.

Специалисты Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и Лазерного института Академии наук Шаньдунь (Китай) провели прямое сопоставление скорости работы микродисковых лазеров, функционирующих от оптической и электрической энергии.

Согласно сообщению пресс-службы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, полученные результаты позволят оптимизировать работу источников излучения в фотонных чипах, которые применяются в нейросетях и дата-центрах.

В настоящее время ученые развивают компактные фотонные интегральные схемы. Отмечается, что для адаптации пропускной способности техники под новые запросы эти схемы в несколько раз быстрее и устойчивее к помехам, чем их электрические аналоги.

Как пояснил ведущий научный сотрудник Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники Алексей Надточий, опираясь на принципы ап-конверсии, исследователи измерили интенсивность излучения объекта и смогли детализировать сверхбыстрые процессы с точностью до 0,2 пикосекунды. С помощью преобразования Фурье они перевели временные сигналы лазера в частотные и сопоставили их на единой шкале. Ученый добавил, что ранее такое сравнение не удавалось провести, поскольку для каждого типа накачки применялись разные методы измерений.

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