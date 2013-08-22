В СПбПУ разработали нейросеть для анализа нейронов мозга

Учёные Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) разработали нейросеть, способную анализировать активность нейронов головного мозга. По их словам, эта технология в будущем позволит оценивать эффективность лекарственных препаратов для терапии нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Результаты исследования уже опубликованы в авторитетном научном издании IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering.

Суть разработки, получившей название NEuRT, заключается в отслеживании обмена сигналами между клетками мозга. Как пояснила руководитель лаборатории Екатерина Пчицкая, при создании модели использовались технологии, лежащие в основе современных языковых ИИ-помощников. Учёные обнаружили, что структура нейронных сигналов схожа с текстом, где ключевую роль играют порядок и контекст.

Модель обучалась на задаче восстановления пропущенной информации и в ходе экспериментов на мышах продемонстрировала точность до 98% в определении патологий. Для записи данных использовался флуоресцентный белок GCaMP6f, который светится при активности нейронов, а наблюдение велось с помощью миниатюрных микроскопов, закреплённых на голове животных.

В дальнейшем исследователи планируют расширить возможности нейросети, интегрировав в неё данные о поведении подопытных. Это позволит анализировать не только электрическую активность мозга, но и сопоставлять её с конкретными действиями животного в момент записи, что сделает выводы более полными и точными.

