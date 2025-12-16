В Царском Селе отреставрировали исторические плотины XVIII века на Верхних прудах

В ходе реставрации специалисты расчистили и укрепили бутовую кладку, выполнили её гидроизоляцию и восстановили центральные части сооружений.

Во вторник, 16 июня, в Государственном музее-заповеднике "Царское Село" сообщили, что в Екатерининском парке завершилась реставрация плотин на Верхних прудах. Как уточнили в пресс-службе, исторические гидротехнические сооружения, возведённые по проекту архитектора Ивана Герарда в 1770–1779 годах, были обновлены впервые за последние 60 лет.

Реставрационные работы продолжались 14 месяцев, а их началу предшествовало признание состояния плотин неудовлетворительным. В период с 2023 по 2024 год для объекта была подготовлена научно-проектная документация, а сами мероприятия проводились по разрешению КГИОП.

В ходе реставрации специалисты расчистили и укрепили бутовую кладку, выполнили её гидроизоляцию и восстановили центральные части сооружений. Кроме того, были усилены устои и облицованы гранитом, а через обе плотины оборудовали пешеходную дорожку. Также рабочие укрепили берега, очистили водоёмы от иловых отложений, привели в порядок водоотводные лотки и благоустроили прилегающую территорию.

В ГМЗ подчеркнули, что плотины играют ключевую роль в поддержании необходимого уровня воды в Верхних прудах и связанном с ними Продолговатом пруду у Китайской беседки, предотвращая обмеление водоёмов и размыв склонов парка.

Ранее мы сообщили о том, что в ГМЗ "Петергоф" откроется музей, посвященный подвигу послевоенных реставраторов.

Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село" (Екатерина Новак, ЗАО РПНЦ "Специалист")