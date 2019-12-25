Петербуржцы смогут проголосовать на выборах в ЗакС в Ленобласти

55 участков для голосования петербуржцев создадут в Ленобласти.

В Ленинградской области по соглашению двух избиркомов создадут 55 участков для голосования петербуржцев на выборах в Законодательное собрание. Такое же количество участков для жителей Ленобласти организуют в Петербурге. Власти решили дать избирателям возможность проголосовать по месту нахождения, а не только по прописке.

Соглашение подписали председатели избиркомов двух регионов Максим Мейксин и Михаил Лебединский. По словам Мейксина, 35 участков откроют в садоводческих массивах, ещё 20 — в крупных населённых пунктах Ленобласти. В Петербурге участки для жителей Ленобласти появятся во всех районах города.

Лебединский отметил, что такой опыт уже был — и он оказался востребованным. По его мнению, участки в Петербурге будут нужны студентам, работникам администраций и сотрудникам предприятий, которые живут и работают в городе, но имеют прописку в Ленобласти.

На экстерриториальных участках можно будет проголосовать только по партийным спискам. Избиратель может подать заявление прямо на участке — на проверку уйдёт около 15 минут. Если заранее прикрепиться через "Мобильного избирателя", данные внесут в списки заранее, и проверка не понадобится. Всего петербургский горизбирком организует около 100 экстерриториальных участков. Помимо Ленобласти, 20 участков откроют в Псковской области, два — в Мариуполе, а также участки на линии боевого соприкосновения для участников СВО.

Выборы в Заксобрание Петербурга назначены на 20 сентября, голосование пройдёт с 18 по 20 сентября. В эти же дни петербуржцы будут выбирать депутатов Госдумы и муниципальных округов.

Фото: Piter.TV