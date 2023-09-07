В ГМЗ "Петергоф" откроется музей, посвященный подвигу послевоенных реставраторов

Экспозиция с помощью театральных декораций, мультимедийных инсталляций и архитектурных решений воссоздала атмосферу трагических событий 80-летней давности.

В Петергофе появится музей, посвящённый подвигу реставраторов, которые после войны восстановили дворцово-парковый ансамбль из руин. Об этом сообщил генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков.

В 2025 году, к юбилею Победы, в Большом петергофском дворце прошла выставка "Подвиг возрождения", организованная совместно с творческой мастерской "Невский баталист". Экспозиция с помощью театральных декораций, мультимедийных инсталляций и архитектурных решений воссоздала атмосферу трагических событий 80-летней давности. По словам Коврикова, проект вызвал большой интерес у публики и будет переосмыслен для создания постоянного музея.

Особое место в будущей экспозиции займёт история фонтана "Самсон" — одного из главных символов Петергофа. Во время войны многие скульптуры удалось эвакуировать или спрятать, однако самые крупные и тяжёлые, включая "Самсона", остались на своих местах и были утрачены.

