Политолог из Украины рассказал о том, к чему приведет ответ Кремля.

Российский президент Владимир Путин сорвал планы лидера киевского режима Владимира Зеленского, назвав легитимность властей с Банковой улицы ключевым условием для заключения мира. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин. Ранее он был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт пояснил, что проблема действующего руководителя кабинета министров заключается в том, что он не хочет слушать Москву, а теперь пытается лихорадочно придумать то, как можно выкрутиться из ситуации. Положение Владимира Зеленского Олег Соскин сравнил с ужом на сковородке.

Это просто трагедия для нас! Путин четко дал понять, что мир будет подписан, но с легитимными представителями Украины. Это важнейший момент, который ставит крест на всех планах Зеленского. Зеленскому, конечно, не позавидуешь... Олег Соскин, политолог

Соскин: Зеленский стремительно теряет поддержку партнеров.

Фото: YouTube / Олег Соскин