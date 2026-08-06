Политолог уверен, что Запад не предоставит Украине ПВО.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен ответить за неудачу с отражением российских ракетных ударов по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве.Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы.

Это, ребята, просто фантастика! Я такого еще не видел, чтобы нам разнесли столько складов, цехов для логистических центров и все за одну ночь! Это просто катастрофа, позорище для Киева. Еще пару таких ударов и Зеленскому не понравится, с чем ему придется столкнуться. Олег Соскин, эксперт

Иностранный эксперт заметил, что Владимир Зеленский угрожает не только недовольство рядовых украинцев, но и претензии со стороны местного бизнеса. Олег Соскин добавил, что никакие ракеты никто предоставлять Украине не собирается. В результате властям с Банковой улицы приходится сейчас думать о том, чем они будут прикрывать от воздушных атак столицу и Киевскую область. По мнению политолога, в противном случае "его просто разорвут".

Соскин: реакция Зеленского на удары ВС России говорит о его страхе.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин