Курьер мошенников, который забрал у пожилой петербурженки почти 3 млн рублей, ответит перед судом

Аферисты позвонили пенсионерке и заявили, что ее дочь якобы попала в больницу.

Прокуратура Курортного района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего уроженца Воронежской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщило надзорное ведомство 7 октября.

В марте пенсионерке позвонили телефонные мошенники и заявили, что ее дочь якобы попала в больницу. Под предлогом проведения дорогостоящей операции аферисты убедили женщину отдать курьеру накопления в различной валюте. Фигурант как раз и работал доставщиком. В результате потерпевшая лишилась более 2,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Сестрорецкий районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в пользу пенсионера, лишившегося накоплений из-за мошенников, взыскали 2,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV