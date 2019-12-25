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Курьер мошенников, который забрал у пожилой петербурженки почти 3 млн рублей, ответит перед судом
Сегодня, 16:22
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Курьер мошенников, который забрал у пожилой петербурженки почти 3 млн рублей, ответит перед судом

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Аферисты позвонили пенсионерке и заявили, что ее дочь якобы попала в больницу.

Прокуратура Курортного района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего уроженца Воронежской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщило надзорное ведомство 7 октября. 

В марте пенсионерке позвонили телефонные мошенники и заявили, что ее дочь якобы попала в больницу. Под предлогом проведения дорогостоящей операции аферисты убедили женщину отдать курьеру накопления в различной валюте. Фигурант как раз и работал доставщиком. В результате потерпевшая лишилась более 2,8 млн рублей. 

Уголовное дело направлено в Сестрорецкий районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в пользу пенсионера, лишившегося накоплений из-за мошенников, взыскали 2,4 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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