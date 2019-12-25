В Петербурге в пользу пенсионера, лишившегося накоплений из-за мошенников, взыскали 2,4 млн рублей

В ходе расследования уголовного дела были установлены владельцы банковских карт, на которые поступили деньги потерпевшего.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению пожилого местного жителя. В декабре 2023 года он перевел свои накопления на "безопасные счета", продиктованные мошенниками, рассказали 7 октября в надзорном ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела были установлены владельцы банковских карт, на которые поступили деньги потерпевшего: ими оказались уроженцы Самарской области и Республики Башкортостан. Прокурор обратился в суд с исками о взыскании с мужчин похищенных средств и процентов. Требования по одному заявлению удовлетворены – в пользу пенсионера взыскано свыше 2,4 млн рублей. Второе находится на рассмотрении.

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Фото: Piter.TV