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В Петербурге в пользу пенсионера, лишившегося накоплений из-за мошенников, взыскали 2,4 млн рублей
Сегодня, 9:59
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В Петербурге в пользу пенсионера, лишившегося накоплений из-за мошенников, взыскали 2,4 млн рублей

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В ходе расследования уголовного дела были установлены владельцы банковских карт, на которые поступили деньги потерпевшего.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению пожилого местного жителя. В декабре 2023 года он перевел свои накопления на "безопасные счета", продиктованные мошенниками, рассказали 7 октября в надзорном ведомстве. 

В ходе расследования уголовного дела были установлены владельцы банковских карт, на которые поступили деньги потерпевшего: ими оказались уроженцы Самарской области и Республики Башкортостан. Прокурор обратился в суд с исками о взыскании с мужчин похищенных средств и процентов. Требования по одному заявлению удовлетворены – в пользу пенсионера взыскано свыше 2,4 млн рублей. Второе находится на рассмотрении. 

Ранее на Piter.TV: перед судом в Петербурге ответит молодой участник мошеннической схемы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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