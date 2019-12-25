Перед судом в Петербурге ответит молодой участник мошеннической схемы

Фигурант работал курьером: в июле он похитил у пенсионерки 300 тыс. рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего уроженца Нижегородской области. Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), рассказали в надзорном ведомстве 5 октября.

Фигурант вступил в преступный сговор с киберпреступниками с целью хищения средств у пенсионеров. В июле мошенники, представившись сотрудниками силовых структур, убедили пожилую женщину передать 300 тыс. рублей под предлогом "декларирования". Обвиняемый забирал у нее накопления, выступая курьером.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: кредит, взятый петербурженкой под влиянием мошенников, признали недействительным. Преступление в отношении женщины было совершено еще в 2023 году.

Фото: Piter.TV