МЧС эвакуировало 42 человека при пожаре в жилом доме в Петербурге

В Приморском районе горел магазин, спасатели вывели 42 жильца.

Вечером 8 августа в Приморском районе Петербурга загорелся магазин на первом этаже 16-этажного жилого дома. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 20:23. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Из-за густого дыма, заполнившего здание размером 50 на 100 метров, спасатели эвакуировали 42 человека, включая четырёх детей. Пожар полностью потушили к 21:01. Пострадавших нет. На месте работали 19 спасателей и четыре единицы техники.

В ту же ночь в подмосковном Подольске загорелась детская больница — огонь охватил второй и третий этажи. Пожарные вынесли из реанимации двух детей. Возгорание ликвидировали, жертв и пострадавших нет.

На прошлой неделе Wildberries столкнулся с пожаром на своем складе в поселке Шушары после массированной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)