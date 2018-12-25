На Шафировском проспекте автомобиль сбил лося

Лось выбежал на дорогу и попал под машину в Петербурге.

Поздним вечером в пятницу на Шафировском проспекте Петербурга автомобиль сбил лося. Авария произошла недалеко от развязки с КАД, сообщает РЕН ТВ.

Водитель рассказал, что двигался со скоростью 50–60 км/ч, когда животное неожиданно выскочило на дорогу с левой стороны. В результате лобовое стекло машины получило серьёзные повреждения.

На месте работали ветеринары. Специалисты планировали усыпить лося снотворным и отправить на лечение. Животное лежало посреди проезжей части, затрудняя движение в районе аварии.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Кола" лось стал причиной двойного ДТП со смертельным исходом.

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