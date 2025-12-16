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В озере Лазурное в Ленобласти утонул мужчина
Сегодня, 15:44
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В озере Лазурное в Ленобласти утонул мужчина

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Спасатели Шлиссельбурга транспортировали его тело на берег и передали полицейским.

Во Всеволожском районе специалисты провели спасательные работы. Об этом сообщили 5 июня в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

В ведомство днем поступила информация о том, что в озере Лазурное утонул мужчина. Спасатели Шлиссельбурга транспортировали его тело на берег и передали полицейским. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Местным жителям напоминают о том, что запрещено купаться в нетрезвом виде и нырять в незнакомых местах. Это может обернуться трагедией. 

Ранее мы рассказывали о том, что спасательные работы состоялись на озере Комсомольское. В водоеме также утонул неизвестный мужчина. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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