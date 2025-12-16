В озере Лазурное в Ленобласти утонул мужчина

Спасатели Шлиссельбурга транспортировали его тело на берег и передали полицейским.

Во Всеволожском районе специалисты провели спасательные работы. Об этом сообщили 5 июня в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

В ведомство днем поступила информация о том, что в озере Лазурное утонул мужчина. Спасатели Шлиссельбурга транспортировали его тело на берег и передали полицейским. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Местным жителям напоминают о том, что запрещено купаться в нетрезвом виде и нырять в незнакомых местах. Это может обернуться трагедией.

Ранее мы рассказывали о том, что спасательные работы состоялись на озере Комсомольское. В водоеме также утонул неизвестный мужчина.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти