Из озера под Петербургом извлекли тело мужчины

На озере Комсомольское состоялись спасательные работы. Сотрудники спецслужб Приозерска 30 мая получили информацию о том, что в водоеме было обнаружено тело человека.

Погибшего мужчину транспортировали на берег и передали правоохранителям, рассказали 1 июня в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. В настоящее время его личность устанавливается, проводится проверка.

Местным жителям напоминают о том, что запрещено купаться в нетрезвом виде и нырять в незнакомых местах. Это может обернуться трагедией.

Ранее на Piter.TV: еще один 45-летний мужчина утонул в деревне Юкки на Тохколодском озере. Он отправился купаться, но обратно не вернулся. На месте работали спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

