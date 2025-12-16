Беременную женщину с признаками сепсиса доставили вертолётом санавиации в перинатальный центр Ленобласти

В Центральной городской публичной В Ленинградский областной перинатальный центр на 27-й неделе беременности была экстренно доставлена 43-летняя пациентка из Тихвина. Женщину, для которой это будут четвёртые роды, госпитализировали с высокой температурой и признаками хронического пиелонефрита, а также на фоне существующей почечной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Для оказания специализированной помощи потребовалась срочная эвакуация. Благодаря оперативным действиям медиков, которые задействовали санитарную авиацию, беременную удалось быстро доставить в профильное медицинское учреждение.

В настоящее время состояние будущей мамы и плода стабилизировано, угрозы для их жизни нет. Пациентка продолжает получать необходимую терапию. В ближайшее время её переведут в отделение патологии беременности для дальнейшего наблюдения и ведения беременности.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский областной перинатальный центр