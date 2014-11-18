С начала года вертолеты санавиации в Ленобласти спасли более 70 пациентов

С начала 2026 года авиамедицинские бригады Национальной службы санитарной авиации Ростеха оказали помощь и госпитализировали 68 пациентов в Ленинградской области. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи".

В частности, "воздушные" бригады эвакуировали двух беременных женщин и шестерых детей. Специалисты поделились фотографиями и видео одной из операций: на борту находился пациент с термическими ожогами 2-й и 3-й степеней, которого доставили на вертолете из Кировска в НИИ имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге.

Организацией вылетов санитарной авиации в регионе занимается Территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК), который входит в структуру Станции скорой медицинской помощи Ленинградской области.

Фото: ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи"