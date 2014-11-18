Интерактивная карта субботников начала работу в Ленобласти

В Ленинградской области запустили интерактивную карту субботников, с помощью которой жители региона могут узнать о запланированных уборках или предложить собственные адреса для наведения порядка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона, пишет "Петербургский дневник".
В рамках предстоящих субботников планируется убрать мусор, накопившийся за зиму, провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, подготовить к летнему сезону малые архитектурные формы, включая скамейки, урны и детские игровые комплексы.
Особое внимание будет уделено объектам, благоустроенным в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Фото: Правительство Ленобласти
