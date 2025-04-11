В Ленобласти началась весенняя уборка дорог

Сначала дорогу обрабатывает машина для обеспыливания, затем две комбинированные дорожные машины (КДМ) подметают проезжую часть.

С приходом весны в Ленинградской области стартовала масштабная уборка дорог. После зимы на проезжей части и тротуарах скопились грязь и пыль, и специалисты приступили к их механизированной очистке. Как сообщили 6 апреля в Telegram-канале dorogi_lo, работы активно ведутся, в частности, на шоссе вдоль населенных пунктов Иннолово и Райкузи.

Для качественной уборки используется целый парк специализированной техники, которая действует поэтапно. Сначала дорогу обрабатывает машина для обеспыливания, затем две комбинированные дорожные машины (КДМ) подметают проезжую часть. После этого техника "Бродвей" очищает обочины и бордюры от наносного грунта. Завершающим этапом трактор приводит в порядок тротуары.

Такой последовательный метод позволяет эффективно и в короткие сроки восстановить чистоту на дорогах после зимнего сезона.

