Пропавшую в Ленобласти пенсионерку ищут почти неделю
Сегодня, 13:23
88
Местоположение женщины неизвестно с 13 мая.

В Ленинградской области пропала 67-летняя женщина, ее местоположение неизвестно с 13 мая. Об этом рассказали в Поисково-спасательном отряде "Северо-Запад". 

Елена Ивановна выходила на связь в последний раз, находясь в СНТ "Медик" во Всеволожском районе. Пропавшая пенсионерка худощавого телосложения, рост составляет 160 сантиметров, волосы седые, глаза карие. 

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, инфоргу поиска. 

ПСО "Северо-Запад" 

Номер телефона инфорга: +7 (911) 167-76-70 (Виктория), также можно позвонить на номер "112". 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы разыскали пропавшую в центре Петербурга пенсионерку. Местная жительница привела свою мать в ресторан на Фурштатской улице, в какой-то момент она отлучилась и не вернулась. 

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад" 

