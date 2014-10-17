Пропавшую в Ленобласти пенсионерку ищут почти неделю

В Ленинградской области пропала 67-летняя женщина, ее местоположение неизвестно с 13 мая. Об этом рассказали в Поисково-спасательном отряде "Северо-Запад".

Елена Ивановна выходила на связь в последний раз, находясь в СНТ "Медик" во Всеволожском районе. Пропавшая пенсионерка худощавого телосложения, рост составляет 160 сантиметров, волосы седые, глаза карие.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, инфоргу поиска. ПСО "Северо-Запад"

Номер телефона инфорга: +7 (911) 167-76-70 (Виктория), также можно позвонить на номер "112".

