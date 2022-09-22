В Кингисеппском районе В Ленобласти проверили стройгородки с мигрантами

В Кингисеппском районе Ленинградской области, на территории Усть-Луги, прошли масштабные совместные рейды полиции и Росгвардии. Проверки были направлены на строительные городки, где работает большое количество иностранных граждан. Мероприятия проводились в рамках контроля за соблюдением миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В операции задействовали сотрудников различных подразделений ГУ МВД России, включая миграционную службу, Госавтоинспекцию, кинологов и следственно-оперативные группы. Из-за большой площади проверки для координации действий использовали квадрокоптер.

В ходе рейда проверили около тысячи иностранных граждан. 12 человек доставили в отдел полиции, где в их отношении составили административные материалы за нарушения миграционного законодательства. Троим иностранцам аннулировали патенты на работу.

Одновременно сотрудники Госавтоинспекции осмотрели 93 транспортных средства. Серьёзных нарушений не выявили, но составили пять административных протоколов по статье 12.6 КоАП РФ за неправильное использование ремней безопасности. Особое внимание уделили работодателям и инфраструктуре объектов. Провели более десяти обысков с изъятием документации для проверки законности привлечения иностранной рабочей силы.

Комплексные мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства и поддержанию общественного порядка находятся на контроле руководства ГУ МВД России и будут продолжены.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти