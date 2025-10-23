На болотах Петербурга и Ленобласти продолжается сбор клюквы

Осенью прошлого года в Ленинградской области и Петербурге был хороший урожай клюквы. Ягода идеально перезимовала: сейчас она все еще ароматная и вкусная, рассказал 19 мая известный биолог Павел Глазков.

Клюкву нередко начинают собирать в конце лета, когда она не до конца созрела. Только в спелой ягоде содержится много урсоловой кислоты, которая является сильным антисептиком.

Неудивительно, что клюквенный сок обладает антисептическим действием: ягода богата витаминами и микроэлементами. А весной очень важно поддержать "уставшую" за зиму нашу иммунную систему. При сборе ягод подышите свежим воздухом, прогуляетесь до клюквенного болота и обратно, душой отдохнете на природе. Павел Глазков, биолог

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)