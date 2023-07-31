В лесах под Петербургом пошла земляника

Ягода цветет там, где греются гадюки.

В лесах Ленобласти начался сезон земляники. Об этом сообщил биолог Павел Глазков 2 июля.

Цветет ягода в регионе с середины мая и до середины июля, растет на опушках, в осветленных лесах, на лесных вырубках, то есть там, где греются гадюки.

Поэтому, прежде чем начинать собирать землянику, внимательно осмотрите полянку, а лучше потопайте и палкой поводите по траве. Змеи либо незаметно уползут, либо предупреждающе зашипят. Важно это сделать, особенно, если вы идете в лес за сбором земляники с детьми! Павел Глазков, биолог

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре