Петербуржцам назвали полезные свойства малины

Сейчас наступил сбор этой не только вкусной, но и полезной ягоды.

В России большое распространение получила садовая малина, сейчас наступил сбор этой не только вкусной, но и полезной ягоды. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, какую пользу приносит малина.

Как отметил телеканал "Санкт-Петербург", малина улучшает работу мозга. Благодаря антиоксидантам она помогает избежать возрастных ухудшений памяти. Также ягода способна снизить сахар в крови. Помимо этого, исследования подтвердили, что употребление малины снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает накопление тромбоцитов и снижает кровяное давление.

Малина помогает и похудеть. Опыты показали, что животные, которые ели жирную пищу и при этом получали высокие дозы кетонов малины, набирали меньше веса, чем те, которые обходились без этой ягоды.

При покупке малины лучше покупать ягоды в контейнере из натуральных материалов (картона или щепы). Внутрь должен проникать воздух, а ягоды должны свободно перемещаться внутри.

Также петербуржцам рассказали, где с 1 августа можно купить арбуз и дыню. Ежегодно сезон реализации бахчевых начинается 1 августа и продолжается до 15 октября.

Фото: Piter.tv