Петербуржцам рассказали, где с 1 августа можно купить арбуз и дыню

Ежегодно сезон реализации бахчевых начинается 1 августа и продолжается до 15 октября.

В этом году в Петербурге развалы арбузов и дынь откроются более чем по 100 адресам в разных районах города. Ежегодно сезон реализации бахчевых начинается 1 августа и продолжается до 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба Комитета имущественных отношений (КИО).

Под сезонную торговлю предпринимателям предоставляются городские участки по договорам аренды и под размещение нестационарных торговых объектов. С адресами по продаже бахчевых можно ознакомиться ниже:

Ранее уролог рассказал о пользе арбуза для организма. При этом, есть много арбуза не рекомендуется людям, страдающим отеками.

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