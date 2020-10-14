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Уролог рассказал о пользе арбуза для организма
Сегодня, 10:29
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Уролог рассказал о пользе арбуза для организма

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Николай Захарченко рекомендовал есть темные, хорошо созревшие арбузы.

Уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко в беседе с телеканалом "360" призвал людей с сахарным диабетом не переусердствовать с арбузами. Также уролог отметил, что есть много арбуза не рекомендуется людям, страдающим отеками.

И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз — это еще дополнительная жидкость.

Николай Захарченко, уролог

Также медик посоветовал при сильных отеках идти к врачу, так как такая патология может быть связана с сердечной недостаточностью или почечной патологией.

Николай Захарченко рекомендовал есть темные, хорошо созревшие арбузы, они в том числе помогают очищать почки.

В прошлом году биолог Воробьев рассказал о нестандартных способах приготовления арбуза.

Фото: pixabay

Теги: арбузы, почки, уролог
Категории: Здоровье, Общество, Лента новостей,

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