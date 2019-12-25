Биолог Воробьев рассказал о нестандартных способах приготовления арбуза

Им можно полакомиться и зимой.

В конце сентября массовая продажа арбузов заканчивается. Однако ягоде можно продлить "жизнь", чтобы полакомиться ею поздней осенью или зимой. В эфире радио Sputnik биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал, что арбуз можно мариновать, морозить и делать из них мед.

Биолог напомнил, что арбузы не дыни и поэтому не дозревают, они либо стухнут, либо перезреют. Покупать эту ягоду незрелую, чтобы съесть позже, не стоит. Лучше арбуз заморозить или сделать мед. Для этого нужно выжать сок из арбуза, потом довести его до кипения, снять пену и потом упаривать до состояния сиропа.

Можно арбуз и замариновать, маринад можно делать такой же, как для огурцов и помидор.

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