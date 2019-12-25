Биолог объяснил, в чем опасность клопов-вонючек

Дмитрий Сафонов объяснил, в чем кроется угроза для человека от данных насекомых.

Наводнившие территорию Московской области клопы-вонючки не кусают человека и не переносят инфекции, однако пахучий секрет от раздавленного насекомого может вызвать у пациента аллергическую реакцию. Соответствующими данными с журналистами телеканала "360.ru" поделился российский биолог Дмитрий Сафонов.

Они могут выделять такой резкий, пахучий запах. Вот этот секрет может вызывать раздражение кожи, различные аллергические реакции, в основном у чувствительных людей. Если попадет в глаза, то это будет тоже крайне неприятно. Дмитрий Сафонов, эксперт

Специалист пояснил, что в целом щитники не представляют из себя серьезной опасности для здоровья людей или домашнего животного. Однако данные существа способны уничтожить урожай, высасывая сок из плодов.

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