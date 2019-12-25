Реставраторы приступили к восстановлению черепицы дома Капустина в Петербурге

Мастера вручную спускают каждый элемент черепицы, что осложняется ее значительным весом, так как один квадратный метр покрытия весит до 50 кг.

Пресс-служба Смольного сообщила, что реставраторы приступили к сложному этапу работ на историческом здании, расположенном на углу набережной Фонтанки и Климова переулка. Речь идет о восстановлении керамической черепицы, которая украшает самую высокую часть дома Капустина.

Процесс восстановления требует предельной осторожности и использования профессионального альпинистского снаряжения. Мастера вручную спускают каждый элемент черепицы, что осложняется ее значительным весом, так как один квадратный метр покрытия весит до 50 кг. Сохранившуюся керамику очищают мойкой высокого давления и покрывают гидрофобными материалами. Мастера заменяют утраченные и поврежденные части, обращая особое внимание на соответствие оригиналу по цвету и форме: ранее были выполнены работы по ремонту остальной кровли, покрытой металлом. Общая площадь крыши здания составляет 2485 квадратных метров.

Дом Капустина входит в число наиболее ярких и характерных образцов эпохи модерна и является важнейшей частью архитектурного ансамбля этой части города. Более века здание радует петербуржцев и гостей Северной столицы, вдохновляя деятелей искусства. Реставраторы используют весь арсенал современных технологий, чтобы сберечь мельчайшие архитектурные детали и сохранить этот объект наследия в первозданном виде для потомков.

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Фото: Правительство Петербурга