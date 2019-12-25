На Выборгской набережной завершается реставрация фасада Николаевской мануфактуры

Здание на Выборгской набережной, 59, было возведено по проекту архитектора Дмитрия Крыжановского в 1913–1914 годах.

В Петербурге подходят к концу масштабные работы по ремонту фасада жилого дома бумагопрядильной и трикотажной Николаевской мануфактуры, расположенного на Выборгской набережной у Кантемировского моста. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент полностью завершены наиболее трудоемкие этапы: отбивка и расчистка старых поверхностей, а также восстановление кирпичной кладки. В активной фазе находятся финишные работы: окраска фасада, ремонт балконов, замена дверей и дубовых оконных рам. В ходе реставрации специалисты сделали историческое открытие. Под многочисленными слоями краски был обнаружен считавшийся утраченным элемент декора — крупно- и мелкофракционная терразитовая облицовка. Этот архитектурный изыск будет полностью восстановлен в ходе текущего ремонта.

Здание на Выборгской набережной, 59, было возведено по проекту архитектора Дмитрия Крыжановского в 1913–1914 годах. Фасад выполнен в стиле эклектики с элементами неоклассицизма. Его архитектурный облик формируют рустованные углы, пилястры ионического ордера, легкие горизонтальные тяги, декоративные "ложные балконы" и панно под окнами третьего этажа с растительными мотивами и фигурами львов.

В 2009 году жилой дом Николаевской мануфактуры получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Египетский мост обрел исторический облик: на постаменты вернулись отреставрированные сфинксы.

Фото: Правительство Петербурга