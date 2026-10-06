Трамп предрек банкротство Великобритании без добычи нефти в Северном море

Американский президент призвал Энди Бернема быть решительнее в энергетической сфере.

Великобритания будет страной-банкротом в том случае, если не начнет добычу нефти в акватории Северного моря. Соответствующее заявление американским журналистам на лужайке Белого дома сделал глава вашингтонской администрации, президент-республиканец Дональд Трамп. Политический лидер пояснил, что у него сложились очень хорошие отношения с премьер-министром Соединенного королевства Энди Бернемом.

Он очень либеральный, но я слышал, что он собирается начать добычу нефти в Северном море. Если он сделает это в Абердине, у вас будет богатая страна, а если нет, у вас будет страна-банкрот. Дональд Трамп, глава США

Ранее глава государства говорил о том, что представители крупных нефтяных компаний просили его содействовать принятию властями из Лондона мер по наращиванию добычи углеводородов на месторождениях в Северном море. Дональд Трамп неоднократно критиковал британское правительство за их внутреннюю политику в сфере энергетики и отказ от расширения объемов добычи нефти и газа в европейском регионе.

Трамп увязал дизельный кризис с нехваткой НПЗ в мире.

Фото и видео: Белый дом