Петербуржца оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление работника метро

Инцидент произошел на станции "Василеостровская".

Прокуратура метрополитена Петербурга провела проверку по обращению об оскорблении. Было установлено, что 30 июня мужчина, находясь на станции "Василеостровская", оскорбил работника, унизив его честь и достоинство, сообщили в надзорном ведомстве 6 октября.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Местному жителю назначили штраф в размере 3 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженке грозит штраф за оскорбление в мессенджере. Женщина в переписке с заявительницей отправила сообщение, содержавшее нецензурную брань и оскорбительные выражения. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV