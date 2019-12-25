Мужчина опубликовал 12-секундный видеоролик в мессенджере.

В Санкт‑Петербурге мировой суд вынес решение по делу о распространении видеоматериалов. Местного жителя обязали выплатить штраф в размере 4 тыс. рублей за публикацию ролика с последствиями атаки БПЛА. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Установлено, что в середине июля мужчина разместил в одном из каналов мессенджера 12‑секундную запись, снятую на смартфон. На кадрах были зафиксированы последствия падения украинских беспилотников в Северной столице. В ходе судебного разбирательства петербуржец полностью признал вину и выразил искреннее раскаяние.

Этот уже второй случай в Петербурге. В августе штраф получил другой мужчина, который опубликовал в сети видеоролик, прокомментировав его фразой "В общем и целом перевод не нужен...".

Ранее мы сообщали, что блогершу арестовали за оскорбление бойцов СВО.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)