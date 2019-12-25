Российская "дочка" Google погасила свыше 16,8 млрд рублей штрафов

В России Google многократно привлекали к административной ответственности за нарушения законодательства, в частности, за неудаление запрещенного контента и несоблюдение "закона о приземлении".

Российский "Гугл" выплатил 16,8 миллиарда рублей (208 миллионов американских долларов) в качестве штрафов, присужденных на территории нашей страны американской Google LLС. Соответствующее заявление сделал на заседании суда конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский. Сведения об этом распространили журналисты информационного агентства "РИА Новости".

На 20 сентября этого года на расчетный счет ООО "Гугл" поступило чуть более 16,7 миллиарда рублей, из них сумма в размере около 14,7 миллиарда рублей была списана Федеральной службой судебных приставов в счет погашения по исполнительным листам о взыскании административных штрафов с Google LLC. Валерий Таляровский, эксперт

Специалист добавил, что на погашение штрафов головной компании Google ушло еще более 2,1 миллиарда рублей. Денежные средства поступили на счет самой Федеральной службы судебных приставов по исполнительным счетам в пользу "Гугла".

Напомним, что в общую конкурсную массу за период конкурсного производства поступило более 18,8 миллиарда рублей. Оставшаяся сумма гасила, в том числе, требования российских налоговиков по текущим платежам. Более 400 миллионов рублей были направлены в качестве заработной платы бывшим работникам "Гугла".

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Фото: pxhere.com