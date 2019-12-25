В России планируют ужесточить наказание за езду без прав

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила нововведения, ужесточающие наказание за езду без прав. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал собственный источник из федерального кабинета министров.
Речь сейчас ведется о тех случаях, когда человек не получал водительское удостоверение или же ездит с просроченным документом. В текущий момент за такое правонарушение в стране предусмотрен штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Наказание предлагается кратно увеличить. Таким образом минимальный штраф составит до 15 тысяч рублей, а максимальный - до 30 тысяч рублей. Дополнительно в стране водится отдельное наказание за повторную езду без прав - штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей.
Законопроект одобрен комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности.
источник СМИ
В тексте законопроекта говорится, что штрафы не получится оплатить с 25-процентной скидкой в первые 30 дней. Данная норма уже работает в России для штрафов, выписанных за пьяное вождение, езду после лишения водительских прав и ряд других нарушений. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Проект подготовлен российскими правоохранительными органами.
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Фото: Piter.tv
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