Лишат ли пенсионеров водительских прав после 65 лет: что известно

В России водительское удостоверение обычно действует десять лет.

В соцсетях распространяются слухи о том, что российских автомобилистов старше 65–70 лет могут обязать ежегодно проходить медкомиссию, а водительские права начнут аннулировать из-за проблем со здоровьем. Однако сам по себе возраст не является основанием для таких ограничений. Юристы объяснили порталу 110km.ru, как на самом деле устроена процедура проверки состояния здоровья водителей.

В России водительское удостоверение обычно действует десять лет. Дополнительных требований к пожилым автомобилистам только из-за возраста законодательство не устанавливает. Поэтому достижение 65 или 70 лет само по себе не обязывает водителя ежегодно проходить медицинское освидетельствование.

Не означает автоматической потери прав и обращение к врачу с жалобами на повышенное давление или головокружение. Если во время обследования медики обнаружат признаки заболевания, несовместимого с управлением автомобилем, пациента могут направить на дополнительную диагностику и врачебную комиссию. При этом лечащий врач не вправе самостоятельно аннулировать водительское удостоверение.

Вместе с тем полностью игнорировать риски для здоровья не получится. Медицинские организации используют электронные системы, которые упрощают обмен информацией, а выявление противопоказаний к вождению может стать основанием для предусмотренных законом процедур. Дальнейшие ограничения зависят от конкретного диагноза и соблюдения установленного порядка.

Таким образом, пенсионерам не стоит опасаться автоматического лишения прав только из-за возраста или единичного повышения давления. Однако при выявлении заболевания, которое входит в официальный перечень противопоказаний к вождению, водителю необходимо пройти назначенные обследования.

Фото: unsplash (Samuel Couto)