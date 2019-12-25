Портрет Марии Фёдоровны после реставрации вернули в Павловский дворец.

Картина Иоганна Баптиста Лампи вновь выставлена в Парадной библиотеке Павла I. Специалисты восстановили живописный слой, раму и позолоту, а также обнаружили подпись художника и новые детали первоначальной композиции.

Отреставрированный портрет Марии Фёдоровны работы Иоганна Баптиста Лампи вернулся на своё место в Парадной библиотеке Павла I в Павловском дворце. Восстановление картины продолжалось более полугода.

Во время работ специалисты перенесли живопись на дополнительный холст, удалили с красочного слоя следы предыдущих ремонтов и устранили повреждения. Также реставраторы восстановили раму и позолоту.

Исследования помогли обнаружить подпись художника, что окончательно подтвердило авторство полотна. С помощью рентгена и инфракрасного излучения эксперты изучили первоначальный замысел Лампи. Выяснилось, что в процессе работы художник менял композицию: изначально рука Марии Фёдоровны располагалась иначе, а юбка была шире.

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Павловск"