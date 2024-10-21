200 граждан не успели пересечь границу из-за ограничений по времени на пункте пропуска Нарва.

Ситуация на границе со странами Прибалтики остается напряженной. По данным пресс-службы Северо-Западного таможенного управления, сохраняется неритмичный прием как автомобилей, так и людей.

Количество ожидающих убытия грузовых транспортных средств перед международным автомобильным пунктом пропуска (МАПП) Бурачки составляет порядка 180 машин, перед МАПП Убылинка – 110 автомобилей. Основной причиной таможенники назвали неритмичный прием со стороны Латвии.

Эстонская сторона за 22 ноября приняла только 13 грузовых транспортных средств, убывших через МАПП Шумилкино, через МАПП Куничина Гора – только шесть. Перед Шумилкино выезда ожидают более 30 автомобилей.

Проблемы возникли и у пассажиров. За сутки на пункте пропуска "Куничина Гора" эстонская сторона вернула 40 человек. Через пешеходную часть "Ивангород" в сторону Эстонии проследовали около 280 человек. Еще примерно 200 граждан не успели пересечь границу из-за ограниченного времени работы пропуска "Нарва-1".

Также зафиксированы случаи возврата граждан из Эстонии. В минувшее воскресенье на МАПП Куничина Гора было возвращено 40 людей, через пешеходную составляющую МАПП Ивангород на выход из России проследовало порядка 280 человек. Еще около 200 граждан не успели пересечь границу из-за ограниченного времени работы эстонского пункта пропуска "Нарва-1".

В СЗТУ напомнили, что в связи со сложной ситуацией на границе Белоруссии со странами Евросоюза, а также предстоящим закрытием с 1 декабря границы с Эстоний, возможно увеличение скопления транспортных средств перед российскими пунктами пропуска.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)