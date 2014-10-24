Пушистый груз помешал петербуржцу пересечь границу с Эстонией

На пункте пропуска обнаружили 20 шиншилл с просроченным ветеринарным сертификатом.

Житель Петербурга попал в неприятную ситуацию на границе России и Эстонии. Мужчина не смог проехать пункт пропуска Ивангород из-за необычного груза — 20 шиншилл. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

По словам петербуржца, он неоднократно вывозил животных из страны на выставки и селекции. У владельца были все необходимые документы на пушистый груз. Однако срок действия его ветеринарного сертификата истек. По правилам въезд в таких случаях запрещен.

Ранее мы писали, что в январе петербуржцы оставили на границе 300 кг продуктов.

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