В январе петербуржцы оставили на границе 300 кг продуктов

Эти товары Россельхознадзор уничтожал или возвращал обратно.

Россияне все чаще пытаются пересечь границу Финляндии и Эстонии с приобретенными в этих странах товарами. Однако зачастую такой груз нарушает правила перевозки. Как отметили в пресс-службе Россельхознадзора, соотечественники забывают о двух правилах – провозить более 5 кг продуктов питания запрещено, а также нельзя пренебрегать заводской упаковкой.

Всего за один месяц 64 россиянина попались в аэропорту Пулково и на границе с Эстонией и Финляндией с подобными нарушениями. За это время специалисты изъяли товар общим весом в 291 кг. В основном жители Северной столицы пытались привезти домой рыбу, колбасы, мясные и молочные продукты, мед.

Запрещенные для провоза продукты уничтожали или возвращали обратно на родину.

Ранее мы писали, что полиция Петербурга не пустила в город контрабандную рыбу.

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